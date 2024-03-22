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Глава Банка Англии наметил снижение ставки на фоне улучшения состояния экономики

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Снижение базовой процентной ставки входит в планы Банка Англии на следующие заседания, заявил Financial Times глава британского ЦБ Эндрю Бейли.

Он дал понять, что финансовые рынки правы в своих прогнозах, предусматривающих более одного уменьшения ставки регулятором в 2024 году.

Жесткая денежно-кредитная политика устранила риск формирования инфляционной спирали, отметил Бейли, выразив уверенность в том, что инфляция в Великобритании движется к целевому показателю ЦБ.

"Если вторичные эффекты не проявятся, будет хорошо, поскольку это значит, что монетарная политика сделала свою работу", - сказал он.

Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25% годовых 21 марта. За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве Банка Англии, выступила за снижение ставки на 25 б.п. При этом два члена MPC, ранее настаивавшие на необходимости повышения ставки, изменили свою позицию и проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

"В последние недели мы наблюдали воодушевляющие сигналы спада инфляции, - заявил Бейли по итогам заседания. - Мы еще не подошли к моменту, когда можем опустить ставку, но все движется в верном направлении".

В интервью FT Бейли отметил, что ситуация в экономике становится более позитивной.

"Глобальные потрясения ослабевают, при этом мы не видим какого-то устойчивого инфляционного давления в данный момент. Это суждение, к которому нам придется постоянно обращаться", - сказал он.

Он отметил, что техническая рецессия в британской экономике во втором полугодии была слабой, и подчеркнул наличие сигналов восстановления экономической активности.

Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания Свати Дингра
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