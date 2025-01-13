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Группа "МГКЛ" в 2024 году увеличила выручку в 3,9 раза - до 8,5 млрд рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Группа "МГКЛ" в 2024 году, по предварительным данным, увеличила выручку в 3,9 раза - до 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле в 2024 году вырос на 73%, превысив 2 млрд рублей. Количество розничных клиентов группы выросло до более 227 тыс. человек, что на 12% больше 2023 года.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, к концу 2024 года составила 7% по сравнению с 11% на конец 2023 года. Это произошло за счет выделения ресейл-направления в отдельное подразделение и реализации невостребованных залогов с помощью ресейл-инфраструктуры.

"По итогам 2024 года мы показали рекордную выручку, которая существенно превысила прогнозы аналитиков. Это стало возможным благодаря активному развитию ресейл и оптового направления, повышению эффективности работы и расширению розничной сети - в прошлом году мы завершили крупную M&A сделку, в результате которой нарастили присутствие на ломбардном рынке в Московском регионе с 11% до 14%", - отметил генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, слова которого приводятся в сообщении.

ПАО "МГКЛ" в конце 2023 года провело IPO на Московской бирже. В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 руб. за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%. В мае МГКЛ завершила конвертацию привилегированных акций, в результате чего free float, по данным эмитента, вырос до 27,6%.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет".

Мосгорломбард МГКЛ
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