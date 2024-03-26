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Член ЕК по сельскому хозяйству предупредил о рисках при ограничении импорта из РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ограничивая российский сельхозэкспорт в ЕС, следует помнить, что и Евросоюз экспортирует свою сельскохозяйственную продукцию в Россию, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Европейский совет решил ввести определенные ограничения на торговлю с Россией применением таможенных пошлин с целью сократить российский импорт. Что касается именно зерновой продукции, в союз поступает 12,5 млн тонн. При этом относительно нашей торговли агропродовольственной продукцией с Россией в июне 2022 года было принято политическое решение исключить продовольственные продукты из санкционных режимов", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции вечером во вторник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству.

"Теперь есть желание ограничить импорт из России, но не надо забывать, что это двусторонняя торговля. Союз экспортирует агропродовольственную продукцию в Россию. В 2023 году этот экспорт составил 7 млрд евро", - продолжил Войцеховский.

При этом он указал на то, что ситуацию нельзя сравнивать с торговлей с Украиной, потому что в 2023 году украинский импорт сельхозпродукции в ЕС в стоимостном выражении достиг 11,5 млрд евро, тогда как агропродовольственный экспорт из Евросоюза на Украину составил 3 млрд евро. При дефиците в 8,5 млрд евро сельхозпроизводители ЕС оказываются в невыгодном положении, объяснил член ЕК.

"Это причина, по которой из-за таких потерь мы должны найти компенсацию для наших сельхозпроизводителей", - отметил Войцеховский, добавив, что Европейский совет 21-22 марта коснулся в своих заключениях темы государственной помощи европейским фермерам.

После саммита ЕС 21-22 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении ЕК увеличить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз российской и белорусской зерновой продукции.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По ее словам, "это положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции". Она добавила, что события на Украине "накладывают новые обязанности" на ЕС.

Фон дер Ляйен сообщила, что речь пойдет о "пошлинах на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них из России и Белоруссии".

ЕК Евросоюз РФ Януш Войцеховский
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