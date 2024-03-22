Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 27 марта повысится на 4,9%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 27 марта составит 3 тыс. 298,6 рубля против 3 тыс. 143 рублей за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 4,9%.

Пошлина на ячмень поднимется до 573,3 рубля с 408,1 рубля за тонну, на кукурузу станет нулевой против 71,2 рубля неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,8 за тонну на пшеницу ($236 неделей ранее), $181,3 – на ячмень ($181,2), $172,1 – на кукурузу ($175,9).

Пошлины будут действовать по 2 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Как сообщил на этой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минсельхоз не планирует отменять механизм зерновых пошлин, но готов к его корректировке.