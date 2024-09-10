В Московском регионе ставка аренды складов выросла на 56% за год

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В столичном регионе ставка на аренду существующих складов выросла по состоянию на 10 сентября на 56% год к году, рассказал журналистам директор департамента складской недвижимости IBC Real Estate Евгений Бумагин.

"Ставки на существующие склады выросли год к году на 56% и составили 12 тысяч руб на кв.м. Ставки на строящиеся склады Московского региона выросли на 67% и составили 12,5 тысячи руб", - сказал он.

Эксперт назвал важнейшим показателем сегмента прогноз по спросу. По прогнозу, снижение объемов спроса в 2025 году ожидается на уровне около 43%.

"Ключевые игроки близки к реализации потенциала в ближайшие три года. При этом рост ставки, которая достигнет 13 тыс. рублей за метр в первом квартале 2025 года, замедлится", - прогнозируют в компании.

Снижению ставок может способствовать и активный девелопмент.

Что касается региональных показателей рынка складов, то спрос в развивающихся хабах выше, чем в традиционно ключевых. В целом рост объема спроса составляет 26% по состоянию на 10 сентября.

С учетом планов по развитию ритейлеров, по итогам 2025 года спрос составит 4,5 млн кв.м, из которых 2,3 млн кв.м придется на Москву и Московскую область и 2,2 млн кв.м - на остальные регионы России.

Два крупнейших маркетплейса продолжают выстраивать свою логистическую инфраструктуру. По прогнозам, в перспективе пяти лет общий объем складских помещений Ozon и Wildberries составит 20 млн кв.м, или 30% от всего рынка складов России.