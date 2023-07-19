Американская Reddit привлечена к ответственности в России за фейки об СССР и армии РФ

Компании грозит до 4 млн рублей штрафа

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Reddit Inc., впервые привлеченной к ответственности в РФ за отказ удалять запрещенную в стране информацию.

"В суд поступил административный протокол в отношении Reddit Inc., составленный за совершение им административного правонарушения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, претензии к соцсети связаны с отказом удалять "заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне, дискредитации вооруженных сил РФ и иной экстремистской информация".

Компании вменяется ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление запрещенной в РФ информации). Организации грозит штраф до 4 млн рублей.

Согласно открытым источникам, штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо информацию в интернете и обсуждать её.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), TikTok и др. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.