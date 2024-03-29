"Метафракс" сократил годовую чистую прибыль в 4,7 раза при росте выручки на 7%
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Метафракс Кемикалс" по итогам 2023 года увеличило выручку по РСБУ на 7,2% по сравнению с 2022 годом - до 28,9 млрд рублей, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка от реализации готовой продукции на экспорт выросла на 8,3% и составила 11,1 млрд рублей. При этом доля экспорта в объеме продаж готовой продукции увеличилась с 38,7% в 2022 году до 39,2% в 2023 году.
Основную долю в общем объеме доходов занимает реализация метанола (35,5%) и карбамида (29,8%).
Себестоимость подскочила почти на 35%, в результате чего валовая прибыль сократилась на 16,6% и составила 12,1 млрд рублей.
Чистая прибыль снизилась в 4,7 раза - до 2,3 млрд рублей.
Основные финпоказатели АО "Метафракс Кемикалс" (в тыс. руб.):
|Показатель
|2023г.
|2022г.
|Динамика
|Выручка
|28 901 200
|26 950 489
|+7,2%
|Себестоимость продаж
|16 837 595
|12 478 979
|+34,9%
|Валовая прибыль
|12 063 605
|14 471 510
|-16,6%
|Прибыль от продаж
|5 179 024
|10 622 590
|-2,1 раза
|Прибыль до налогообложения
|1 866 677
|12 792 905
|-6,7 раза
|Чистая прибыль
|2 277 680
|10 621 768
|-4,7 раза
Долгосрочные обязательства компании за год снизились с 45,7 млрд до 38,3 млрд рублей, краткосрочные - выросли с 3,9 млрд до 13 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась с 2,6 млрд до 1,5 млрд рублей, дебиторская - увеличилась с 2,7 млрд до 5,8 млрд рублей.
"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.
В августе 2023 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу государства акций компании, принадлежащих "Метахолдингу", Тольяттихимбанку и "Метафракс Трейдингу". Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".
Суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, в октябре прошлого года "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако сделать это не удалось. Кассационный суд также принял сторону Генпрокуратуры.
В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности указано, что на конец 2023 года владельцем 96,15% уставного капитала "Метафракс Кемикалс" является Росимущество. До завершения судебных разбирательств бенефициаром актива был Сейфеддин Рустемов.
АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".