"Метафракс" сократил годовую чистую прибыль в 4,7 раза при росте выручки на 7%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "Метафракс Кемикалс" по итогам 2023 года увеличило выручку по РСБУ на 7,2% по сравнению с 2022 годом - до 28,9 млрд рублей, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка от реализации готовой продукции на экспорт выросла на 8,3% и составила 11,1 млрд рублей. При этом доля экспорта в объеме продаж готовой продукции увеличилась с 38,7% в 2022 году до 39,2% в 2023 году.

Основную долю в общем объеме доходов занимает реализация метанола (35,5%) и карбамида (29,8%).

Себестоимость подскочила почти на 35%, в результате чего валовая прибыль сократилась на 16,6% и составила 12,1 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась в 4,7 раза - до 2,3 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "Метафракс Кемикалс" (в тыс. руб.):

Показатель 2023г. 2022г. Динамика Выручка 28 901 200 26 950 489 +7,2% Себестоимость продаж 16 837 595 12 478 979 +34,9% Валовая прибыль 12 063 605 14 471 510 -16,6% Прибыль от продаж 5 179 024 10 622 590 -2,1 раза Прибыль до налогообложения 1 866 677 12 792 905 -6,7 раза Чистая прибыль 2 277 680 10 621 768 -4,7 раза

Долгосрочные обязательства компании за год снизились с 45,7 млрд до 38,3 млрд рублей, краткосрочные - выросли с 3,9 млрд до 13 млрд рублей. Кредиторская задолженность сократилась с 2,6 млрд до 1,5 млрд рублей, дебиторская - увеличилась с 2,7 млрд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ до 5,8 млрд рублей.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В августе 2023 года Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу государства акций компании, принадлежащих "Метахолдингу", Тольяттихимбанку и "Метафракс Трейдингу". Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

Суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, в октябре прошлого года "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако сделать это не удалось. Кассационный суд также принял сторону Генпрокуратуры.

В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности указано, что на конец 2023 года владельцем 96,15% уставного капитала "Метафракс Кемикалс" является Росимущество. До завершения судебных разбирательств бенефициаром актива был Сейфеддин Рустемов.

АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".