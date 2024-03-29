"ЛУКОЙЛ" может восстановить установку каткрекинга на НОРСИ через 1-2 месяца

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассчитывает восстановить сломанное на Нижегородском НПЗ (НОРСИ) оборудование в течение одного-двух месяцев, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"По НОРСИ была поломка (..) Работа идет, соответствующее оборудование производится в России, и в ближайшее время НОРСИ обеспечит восстановление работы. Есть разные прогнозы, надеемся, что в течение 1-2 месяцев будет восстановлено то оборудование, которое повредилось", - сказал он.

Новак напомнил, что "там случилась аварийная ситуация на турбине - полетели лопатки".

"Соотв‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌етственно, сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа. Компания планирует, что в течение 1-2 месяцев это оборудование будет восстановлено", - сказал он.

Как сообщал Ростехнадзор,"4 января 2024 года на установке каталитического крекинга №1 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы явилась механическая неисправность детали компрессора".

"ЛУКОЙЛ" 12 январ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌я сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке на НОРСИ, она была остановлена. При этом компания не уточнила, о какой установке идет речь, причины ее вывода из эксплуатации, когда она была остановлена и на какой срок.

В конце декабря "ЛУКОЙЛ" также уведомлял о пожаре на одной из технологических установок на этом же НПЗ, но подчеркивал, что влияния на производственную деятельность этот инцидент, причины которого не уточнялись, не оказал.

В Минэнерго заявляли, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.