Денежная масса в России в апреле увеличилась на 3,8%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в апреле 2024 года увеличилась на 3,8%, до 103,3 трлн рублей, после роста в марте на 0,2%, сообщает сайт Банка России со ссылкой на оперативные данные о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы к 1 мая ускорился до 22,1% с 17,4% на 1 марта.

ЦБ отмечает, что на прирост денежных агрегатов в апреле (и значительное ускорение годовых темпов прироста) сильно повлиял сдвиг исполнения апрельских налоговых платежей, срок уплаты которых пришелся на воскресенье, 28 апреля, на первый за этой датой рабочий день - четверг, 2 мая. Объем этих платежей, которые уменьшают денежную массу, был значительным.

ЦБ также сообщает, что высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Годовой темп их прироста в апреле достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте - 41,3%).

Вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых депозитов) в годовой темп прироста широкой денежной массы в апреле 2024 года (так же, как и в предыдущем месяце) был определяющим и составил 10,8 процентного пункта (п.п.).

Объем наличных денег (М0) в апреле увеличился на 0,7%, что заметно ниже обычной сезонности для апреля в последние годы (за исключением 2022 года). Годовой темп прироста М0 снизился до 3,0% после 5,1% в марте.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки увеличилась в апреле на 3,4% после роста в марте на 0,2%. Годовой темп ее прироста на 1 мая ускорился до 18,6% с 14,2% на 1 апреля.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.