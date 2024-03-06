Денежная масса в РФ в феврале увеличилась на 1,5%

Годовой темп роста снизился до 18,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в феврале 2024 года увеличилась на 1,5%, до 99,3 трлн рублей после снижения в январе на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы к 1 марта снизился до 18,3% с 19,0% на 1 февраля.

ЦБ отмечает, что в феврале, как и в предыдущие месяцы, продолжился переток средств домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты в условиях сохранения привлекательности сбережений на банковских вкладах при высоких процентных ставках. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств возрос до 38,5% (в январе - 37,4%).

Вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых депозитов) в годовой темп прироста широкой денежной массы в феврале был определяющим и составил 9,7 процентного пункта (п.п.), значительно превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (3,5 п.п.).

В феврале произошло незначительное сокращение объема наличных денег (М0) - на 0,3%, годовой темп их прироста продолжил снижаться и составил 7,3% (в январе - 9,1%).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки увеличилась в феврале на 1,4% после снижения в январе на 0,6%. Годовой темп ее прироста на 1 марта замедлился до 14,4% с 14,8% на 1 февраля.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.