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Группа AGR в I квартале выпустила 3000 автомобилей под брендом Solaris

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - AGR Automotive Group (ООО "АГР") в первом квартале 2024 года выпустила 3 тысячи автомобилей под брендом Solaris, сообщает пресс-служба компании.

Производство модельного ряда Solaris началось на ООО "Автомобильный завод АГР" (Петербург, ранее ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в феврале 2024 года. В марте завод приступил к отгрузкам первой партии автомобилей в дилерские центры Москвы, Петербурга, Поволжья, Кавказа, Урала, Сибири и других регионов России.

Во II квартале 2024 года AGR планирует увеличить объемы выпуска и отгрузки автомобилей с ООО "Автомобильный завод АГР", добавляет пресс-служба компании.

Модельный ряд бренда Solaris включает следующие модели: седаны Solaris HS и Solaris KRS, компактный кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX. В настоящее время на конвейере предприятия производятся все четыре модели бренда.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из России. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

ООО "Автомобильный завод "АГР" включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек

В 2021 году ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" собрало 234 тысячи автомобилей.

Hyundai Kia Петербург AGR AGR Automotive Group
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