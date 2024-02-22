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Группа AGR объявила о старте производства и продаж машин под брендом Solaris

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - AGR Automotive Group (ООО "АГР"), владеющая бывшим заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о старте производства автомобилей под брендом Solaris и их продаж на российском рынке.

Как сообщила пресс-служба компании, модельный ряд бренда Solaris включает модели: седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть ООО "АГР". Гарантия на них составит три года, или 100 тыс. км пробега - в зависимости от того, что наступит ранее.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из РФ. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

"Старт производства и продаж автомобилей под новым брендом Solaris - очень важный этап в реализации нашей стратегии. Мы уверены, что модели нового бренда будут по достоинству оценены нашими клиентами, а широкая география нашей дилерской сети и производственные возможности нашего завода в Санкт-Петербурге позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка", - цитирует пресс-служба AGR гендиректора компании Алексея Калицева.

Завод ООО "Автомобильный завод "АГР" (ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. На данный момент общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек, сообщает группа.

Hyundai Solaris AGR Automotive Group
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