AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - AGR Automotive Group (ООО "АГР") начала отгрузку дилерам автомобилей бренда Solaris с петербургского "Автомобильного завода АГР" (ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"), сообщает пресс-служба холдинга.

Как отмечается в сообщении, модели Solaris HS появятся в продаже в ближайшее время.

Старт производства автомобилей под брендом Solaris на автозаводе в Петербурге AGR анонсировала ранее в феврале.

Модельный ряд бренда Solaris включает модели: седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть "АГР". Гарантия на них составит 3 года, или 100 тыс. км пробега - в зависимости от того, что наступит ранее.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из РФ. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

ООО "Автомобильный завод "АГР" включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В настоящее время общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек.