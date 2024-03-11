Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris

AGR начала отгрузку выпускаемых в Петербурге автомобилей Solaris
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - AGR Automotive Group (ООО "АГР") начала отгрузку дилерам автомобилей бренда Solaris с петербургского "Автомобильного завода АГР" (ранее - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"), сообщает пресс-служба холдинга.

Как отмечается в сообщении, модели Solaris HS появятся в продаже в ближайшее время.

Старт производства автомобилей под брендом Solaris на автозаводе в Петербурге AGR анонсировала ранее в феврале.

Модельный ряд бренда Solaris включает модели: седан Solaris HS, компактный кроссовер Solaris HC, городской седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через дилерскую сеть "АГР". Гарантия на них составит 3 года, или 100 тыс. км пробега - в зависимости от того, что наступит ранее.

Характеристики этих автомобилей аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии до ухода Hyundai из РФ. Соответственно, в связке с новым брендом Solaris указаны аббревиатуры, отсылающие к прежним названиям моделей.

ООО "Автомобильный завод "АГР" включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В настоящее время общее число сотрудников завода составляет порядка 800 человек.

AGR Solaris Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские налоговики намерены подать иск о банкротстве польской PGNiG

Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

НРД приостанавливает обновление информации об иностранных бумагах

Минсельхоз РФ начал распределять дополнительную часть квоты на экспорт зерна

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });