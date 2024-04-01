"Эльгауголь" в 2023 г. снизила чистую прибыль на 22% на фоне роста себестоимости в 1,5 раза
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Эльгауголь" в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 37,7 млрд рублей, что на 22% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.
Выручка выросла на 10%, до почти 179 млрд рублей, но себестоимость росла гораздо быстрее – в 1,5 раза, до 61,4 млрд рублей (в основном из-за расходов на услуги по добыче и вскрыше (удалению горных пород, покрывающих полезные ископаемые).
На экспорт было отправлено 99,6% добытого угля. В 2023 году компания начислила резерв на экспортную пошлину в размере 1,914 млрд рублей.
Ранее компания сообщала, что добыча угля на Эльгинском месторождении в 2023 году составила 21 млн тонн.
Основные финпоказатели ООО "Эльгауголь" (в тыс. рублей):
|2023 г.
|2022 г.
|Динамика
|Выручка
|178 952 441
|162 793 557
|9,9 %
|Себестоимость
|61 382 883
|41 033 348
|49,6 %
|Валовая прибыль
|117 569 558
|121 760 209
|-3,4 %
|Прибыль от продаж
|48 788 225
|60 191 454
|-18,9 %
|Прибыль до налогообложения
|43 014 002
|51 497 170
|-16,5 %
|Чистая прибыль
|37 733 235
|48 398 872
|-22 %
Ранее сообщалось, что в 2023 году угольный холдинг Альберта Авдоляна продал сибирские активы (в Кемеровской и Новосибирской областях), оставив в периметре "Эльги" только дальневосточные, а название холдинга с недавно введенного "Элси" вернулось к "Эльге".
Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля – Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC, добыча в 2021 году составила 14,7 млн тонн. В 2023 году холдинг "Эльгауголь" на всех своих активах увеличил добычу угля на 30%, до 26 млн тонн, планирует выйти на 45 млн тонн угля в 2024 году.
Основными владельцами Эльгинского угольного проекта являются Авдолян и Александр Исаев, говорится в отчетности ООО "Эльгауголь" за 2023 год.