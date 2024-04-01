"Эльгауголь" в 2023 г. снизила чистую прибыль на 22% на фоне роста себестоимости в 1,5 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Эльгауголь" в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 37,7 млрд рублей, что на 22% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка выросла на 10%, до почти 179 млрд рублей, но себестоимость росла гораздо быстрее – в 1,5 раза, до 61,4 млрд рублей (в основном из-за расходов на услуги по добыче и вскрыше (удалению горных пород, покрывающих полезные ископаемые).

На экспорт было отправлено 99,6% добытого угля. В 2023 году компания начислила резерв на экспортную пошлину в размере 1,914 млрд рублей.

Ранее компания сообщала, что добыча угля на Эльгинском месторождении в 2023 году составила 21 млн тонн.

Основные финпоказатели ООО "Эльгауголь" (в тыс. рублей):

2023 г. 2022 г. Динамика Выручка 178 952 441 162 793 557 9,9 % Себестоимость 61 382 883 41 033 348 49,6 % Валовая прибыль 117 569 558 121 760 209 -3,4 % Прибыль от продаж 48 788 225 60 191 454 -18,9 % Прибыль до налогообложения 43 014 002 51 497 170 -16,5 % Чистая прибыль 37 733 235 48 398 872 -22 %

Ранее сообщалось, что в 2023 году угольный холдинг Альберта Авдоляна продал сибирские активы (в Кемеровской и Новосибирской областях), оставив в периметре "Эльги" только дальневосточные, а название холдинга с недавно введенного "Элси" вернулось к "Эльге".

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля – Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC, добыча в 2021 году составила 14,7 млн тонн. В 2023 году холдинг "Эльгауголь" на всех своих активах увеличил добычу угля на 30%, до 26 млн тонн, планирует выйти на 45 млн тонн угля в 2024 году.

Основными владельцами Эльгинского угольного проекта являются Авдолян и Александр Исаев, говорится в отчетности ООО "Эльгауголь" за 2023 год.