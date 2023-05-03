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Компании угольного холдинга Авдоляна в 2022 году получили более 430 млрд рублей выручки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Компании, входящие в подконтрольный Альберту Авдоляну угледобывающий холдинг "Элси", в 2022 году увеличили выручку по РСБУ в 1,6 раза, до 433 млрд рублей, следует из данных отчетности.

Выручка крупнейшего из активов – "Эльгауголь" – выросла на 58% и достигла 163 млрд рублей. За отчетный период 99% продукции Эльгинского месторождения было отправлено на экспорт.

Чистая прибыль "Эльгаугля" увеличилась на 44%, до 48,4 млрд рублей.

Предприятия, ранее входившие в "Сибантрацит" (АО "Разрез Колыванский", ООО "Разрез Восточный", ООО "Разрез Кийзасский" и ООО "Разрез Верхнетешский"), в прошлом году совокупно заработали 270,2 млрд рублей - в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Суммарная чистая прибыль предприятий составила 49,75 млрд рублей, снизившись на 3% год к году.

"Эльгауголь" также раскрыла стоимость покупки 67% долей ООО "Ундыткан" у АО "Росгео" - 1,5 млрд рублей. При этом "при выполнении определенных условий в будущем стоимость приобретенной доли может увеличиться еще на 500 млн рублей", говорится в отчетности. "Ундыткан" будет изучать недра Ундытканской и Приграничной угленосных площадей возле Эльгинского месторождения угля. По данным Минприроды РФ, прогнозные ресурсы Ундытканской площади составляют 1,31 млрд тонн угля по категории P1, Приграничной площади - 1,176 млрд тонн по P1.

Добыча угля компаниями, входящими в группу "Элси", в 2022 году выросла на 16%, до почти 45 млн тонн. В том числе добыча на Эльгинском угольном месторождении в Якутии превысила 20 млн тонн (+26,5% г/г). Предприятия Сибирского дивизиона группы добыли 24,6 млн тонн угля, что на 7% больше, чем годом ранее.

По данным на сайте компании, к 2025 году она намерена выйти на добычу 100 млн тонн угля в год.

"Элси" была образована в результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит". Согласно ЕГРЮЛ, конечными бенефициарами "Элси" являются Альберт Авдолян (80%) и генеральный директор угольного холдинга Александр Исаев (ему принадлежит 20%-я доля через ООО "ЭнергоГрупп").

Альберт Авдолян Эльгауголь Элси
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