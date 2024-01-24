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"Эльгауголь" в 2023 году увеличила добычу угля на 30%

"Эльгауголь" в 2023 году увеличила добычу угля на 30%
Архивное фото
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг "Эльгауголь" добыл на своих активах в 2023 году 26 млн тонн коксующегося угля, сообщила пресс-служба группы.

В 2022 году компания получила 20 млн тонн, планировала в 2023 году нарастить показатель до 26 млн тонн. Таким образом, добыча выросла на 30%.

К настоящему времени на Эльгинском угольном проекте введено 7 обогатительных фабрик, в 2024 году будет пущено в строй еще 4. Это позволит увеличить мощность выпуска концентрата по итогам года до 40 млн тонн в год.

Компания сохраняет планы по запуску второй очереди проекта, чтобы увеличить добычу с 30 млн тонн в год до 45 млн тонн в год. На эти показатели предполагается выйти в 2024 году.

В развитие Эльги в 2020-2023 годах было вложено 220 млрд рублей.

На строящейся Тихоокеанской железной дороге (от Эльги к мысу Манорскому в Хабаровском крае) уложено 350 км пути из 531 км запланированных (66%). Всего предстоит построить 18 разъездов и одну промежуточную станцию.

На Огоджинском месторождении (Сугодинско-Огоджинское месторождение, "Эльгауголь" управляет им с 2021 года) в Амурской области было запланировано к добыче на прошлый год 1,2 млн тонн угля. Перспектива добычи - 20 млн тонн.

В Минприроды региона "Интерфаксу" сообщили, что по факту компания добыла в 2023 году 1,396 млн тонн угля (31% от общего объема добычи в регионе).

От Огоджи строится железнодорожная ветка до БАМа (до станции Февральск) протяженностью 140 км с пропускной способностью 7 млн тонн в год. На 2025 год запланирован ввод обогатительных мощностей на этом активе - 3 фабрики общей мощностью 16 млн тонн, говорится в сообщении холдинга.

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Эльгинский угольный проект, по информации холдинга на сентябрь 2023 года, принадлежит Альберту Авдоляну и Александру Исаеву.

ООО "Огоджинская угольная компания" разрабатывает Сугодинско-Огоджинское месторождение - крупнейшее на Дальнем Востоке, суммарные запасы и ресурсы составляют 2,8 млрд тонн углей марок Г, СС, Т и А.

Эльгауголь Минприроды Александр Исаев Альберт Авдолян Якутия Эльга Хабаровский край
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