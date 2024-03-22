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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Совладельцы "Эльгаугля" зарегистрировали в Якутии еще одну углекомпанию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совладельцы угледобывающего холдинга "Эльгауголь" зарегистрировали в Нерюнгри (Якутия) ООО "Эльга Сервис-Плюс".

По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности созданной компании - добыча коксующегося угля открытым способом.

100% ООО "Эльга Сервис-Плюс" принадлежит ООО "Эльга - строй майнинг сервис" (ЭСМС, Москва). В ЭСМС 75% владеет АО "А-Проперти холдинг", подконтрольное бенефициару "Эльгаугля" Альберту Авдоляну (в ООО "Эльгауголь" АО владеет 70% через ООО "А-Проперти").

Еще 20% ЭСМС принадлежит гендиректору управляющей компании "Эльгаугля" Александру Исаеву (через ООО "Энергогрупп" - собственника 20% "Эльгаугля"), 5% распоряжается Родион Сокровищук (владеет 5% "Эльгаугля", гендиректор ООО "Порт "Вера" Холдинг", которому принадлежит одноименный порт группы).

Новую угольную компанию возглавил Сергей Кокин, который в 2015-2021 годах занимал пост гендиректора структуры АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" - ООО "КРУ-Взрывпром" (ведет буровзрывные работы).

Эльгинский угольный проект включает в себя крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля - Эльгинское. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC, добыча в 2021 году составила 14,7 млн тонн. В 2023 году холдинг "Эльгауголь" увеличил добычу угля на 30% - до 26 млн тонн, планирует выйти на 45 млн тонн угля в 2024 году.

А-Проперти Якутия Эльгауголь Эльга Альберт Авдолян Александр Исаев Сергей Кокин
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