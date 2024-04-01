МосБиржа с 15 мая включит акции МКПАО "Яндекс" в список допущенных к торгам

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение включить с 15 мая обыкновенные акции МКПАО "Яндекс", будущей холдинговой компании "Яндекса", в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Акции будут торговаться под тикером YDEX. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно, сам "Яндекс" ожидает, что торги под новым тикером начнутся в "ближайшие месяцы".

"МКПАО "Яндекс" продолжит раскрывать свои финансовые показатели и прочую информацию в соответствии с требованиями для публичных компаний", - говорится в сообщении "Яндекса".

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть до 30 апреля. Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на МосБирже еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.