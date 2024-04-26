МКПАО "Яндекс" в I квартале нарастила выручку на 40%, до 228,3 млрд рублей
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс", будущая холдинговая компания российских активов интернет-компании, в I квартале увеличила выручку на 40%, до 228,3 млрд рублей, говорится в сообщении МКПАО.
Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 37,6 млрд рублей.
Рентабельность по показателю составила 16,5% против 11,2% годом ранее.
Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", включал консолидированные результаты всей группы Yandex N.V. Выручка ожидалась на уровне 226,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 26,8 млрд рублей.
Прогнозы по МКПАО, несмотря на то, что юрлицо генерирует подавляющую долю доходов в общей выручке, аналитики не приводили.
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла в 2,6 раза - до 21,6 млрд рублей.
Остаток денежных средств на конец квартала зафиксирован в объеме 72,8 млрд рублей ($788,4 млн).
На рост выручки традиционно оказали влияние результаты бизнес-групп "Поиск и портал" и "E-commerce, райдтех и доставка". Так, выручка первой бизнес-группы выросла на 38%, до 93,64 млрд рублей, второй - на 39%, до 122,12 млрд рублей.
GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) в отчетном периоде увеличился на 43% в годовом выражении, сервисов e-commerce - на 42%, других O2O-сервисов - в 1,6 раза.
По итогам квартала бизнес-юнит получил положительную скорр. EBITDA в размере 2,86 млрд рублей против отрицательного значения годом ранее.
Число подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" выросло в годовом выражении на 48% и достигло 32,7 млн.
Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в I квартале повысилась до 64,5% с 63,3% годом ранее (по данным "Яндекс Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 64,4% с 62,6%, на iOS - до 51,8% с 49,1%.
Выручка "Яндекса" по сегментам в I квартале 2024 г., млн руб.:
|I квартал 2023
|I квартал 2024
|Изменение
|Поиск и портал*
|67 726
|93 635
|38%
|Электронная коммерция, райдтех и доставка **
|88 156
|122 117
|39%
|Плюс и развлекательные сервисы***
|13 356
|20 531
|54%
|Сервисы объявлений****
|4 438
|6 903
|56%
|Прочие бизнес-юниты и инициативы*****
|13 491
|22 778
|69%
|Внутрисегментные расчеты
|187 167
|265 964
|42%
|Общая выручка
|162 899
|228 314
|40%
* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане
** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс Драйв", "Яндекс Маркет" фудтех-направление, включая Delivery Club, и "Яндекс Доставку"
*** - "КиноПоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша" и др., продюсерский центр "Яндекс Студия" и сервис подписки "Яндекс Плюс"
**** - Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда" и "Яндекс Путешествия"
***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, "Яндекс Образование", устройства, финтех, "Яндекс Толока", другие эксперименты и корпрасходы, не относящиеся к сегментам напрямую.