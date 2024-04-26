МКПАО "Яндекс" в I квартале нарастила выручку на 40%, до 228,3 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс", будущая холдинговая компания российских активов интернет-компании, в I квартале увеличила выручку на 40%, до 228,3 млрд рублей, говорится в сообщении МКПАО.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 37,6 млрд рублей.

Рентабельность по показателю составила 16,5% против 11,2% годом ранее.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", включал консолидированные результаты всей группы Yandex N.V. Выручка ожидалась на уровне 226,7 млрд рублей, скорр. EBITDA - 26,8 млрд рублей.

Прогнозы по МКПАО, несмотря на то, что юрлицо генерирует подавляющую долю доходов в общей выручке, аналитики не приводили.

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла в 2,6 раза - до 21,6 млрд рублей.

Остаток денежных средств на конец квартала зафиксирован в объеме 72,8 млрд рублей ($788,4 млн).

На рост выручки традиционно оказали влияние результаты бизнес-групп "Поиск и портал" и "E-commerce, райдтех и доставка". Так, выручка первой бизнес-группы выросла на 38%, до 93,64 млрд рублей, второй - на 39%, до 122,12 млрд рублей.

GMV (оборот) сегмента "Райдтех" (включает такси-сервисы, каршеринг и аренду самокатов) в отчетном периоде увеличился на 43% в годовом выражении, сервисов e-commerce - на 42%, других O2O-сервисов - в 1,6 раза.

По итогам квартала бизнес-юнит получил положительную скорр. EBITDA в размере 2,86 млрд рублей против отрицательного значения годом ранее.

Число подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс" выросло в годовом выражении на 48% и достигло 32,7 млн.

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в I квартале повысилась до 64,5% с 63,3% годом ранее (по данным "Яндекс Радар"). Поисковая доля на Android увеличилась до 64,4% с 62,6%, на iOS - до 51,8% с 49,1%.

Выручка "Яндекса" по сегментам в I квартале 2024 г., млн руб.:

I квартал 2023 I квартал 2024 Изменение Поиск и портал* 67 726 93 635 38% Электронная коммерция, райдтех и доставка ** 88 156 122 117 39% Плюс и развлекательные сервисы*** 13 356 20 531 54% Сервисы объявлений**** 4 438 6 903 56% Прочие бизнес-юниты и инициативы***** 13 491 22 778 69% Внутрисегментные расчеты 187 167 265 964 42% Общая выручка 162 899 228 314 40%

* - "Поиск и портал" включает широкий спектр сервисов "Яндекса" в России, Белоруссии и Казахстане

** - Структура сегмента включает сервисы O2O: заказ такси в РФ, СНГ и ряде стран мира, "Яндекс Драйв", "Яндекс Маркет" фудтех-направление, включая Delivery Club, и "Яндекс Доставку"

*** - "КиноПоиск", "Яндекс Музыка", "Яндекс Афиша" и др., продюсерский центр "Яндекс Студия" и сервис подписки "Яндекс Плюс"

**** - Авто.ру, "Яндекс Недвижимость", "Яндекс Аренда" и "Яндекс Путешествия"

***** - направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, "Яндекс Образование", устройства, финтех, "Яндекс Толока", другие эксперименты и корпрасходы, не относящиеся к сегментам напрямую.