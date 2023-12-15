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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В России утверждена Концепция сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, сообщили в Минздраве РФ.

"Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением - главные цели Концепции сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

Кроме того, в рамках реализации Концепции до 2030 года планируется усиление профилактических мер, в том числе совершенствование практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению.

Концепция включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт.

"Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так если, в 2023 году такой показатель составляет 8,9 литров этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литров. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное - повысить качество и продолжительность жизни граждан", - отметили в Минздраве.

Минздрав РФ
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