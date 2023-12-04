Матвиенко вновь потребовала обложить акцизом медицинский спирт

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что лобби мешает введению акцизов на медицинский спирт, но государство должно решить вопрос, иначе не устранить проблему отравлений нелегальным алкоголем.

"Минфин разработал соответствующий законопроект. Изначально идея понятна: весь медицинский спирт мы обкладываем акцизом - так же, как и обычный спирт, но при этом учитываем механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции. И Минздрав подключился. Но решения до сих пор нет", - сказала она на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств и ведомств.

"Казалось бы, очевидный вопрос. Ведь мы не придумываем сами проблему, мы берем ее от земли, от жизни. Значит лобби сильнее власти? Я по-другому ничем это не могу объяснить. Значит лобби сильнее, чем власть в стране. Уберите это лобби и давайте доведем эту тему до конца", - отметила она.

По словам Матвиенко, недавно сотрудники ФСБ провели обыски у оптовиков и производителей неучтенного медицинского спирта и выявили мошеннические схемы: 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков.

"Ну какие еще аргументы нужны, чтобы решить эту тему?" - возмутилась спикер.

Она выразила надежду на то, что в ближайшее время законопроект об акцизах на медспирт будет внесен в парламент. "Иначе мы просто не устраним до конца проблему с нелегальным алкоголем, с многочисленными отравлениями по стране, пока не наладим четкую, выстроенную систему учёта, пока не сделаем эту нелегальную деятельность невозможной за счёт повышения прозрачности, контроля и экономической целесообразности", - сказала Матвиенко и попросила участвующего в совещании вице-премьера Дмитрия Григоренко ускорить эту работу.

В июле на встрече премьера-министра Михаила Мишустина с сенаторами Матвиенко предложила ввести акциз на весь спирт, включая медицинский, и субсидировать закупки спирта медучреждениями.

Мишустин тогда заявил, что правительство в целях усиления борьбы с нелегальным алкоголем рассмотрит вопрос об установлении акциза на весь спирт. "Что касается деталей, связанных в том числе с предложением Минфину по акцизам, то такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь еще можно еще сделать", - сказал он.

Позднее министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что Минфин согласен с предложением облагать акцизом весь производимый в России этанол и прорабатывает этот вопрос с Минздравом, в частности, чтобы не допустить подорожания спиртосодержащих лекарств.