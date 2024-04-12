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Paramount сократит совет директоров до 7 человек на фоне переговоров со Skydance

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Paramount Global планирует сократить количественный состав совета директоров до 7 с 11 человек на фоне эксклюзивных переговоров о продаже компании медиахолдингу Skydance.

Как говорится в сообщении компании, изменение вступит в силу до годового собрания акционеров, которое состоится 4 июня.

Ранее об уходе четырех директоров – Фредрика Террела, Роба Клигера, Николь Селигмен и Дон Острофф – написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам источников, как минимум один из них выражал сомнения в целесообразности сделки со Skydance.

Четыре указанных фамилии отсутствуют в списках кандидатов на переизбрание в совет директоров. Голосование состоится в рамках годового собрания акционеров.

Акции Paramount подскочили в цене на 7,3% по итогам сессии в четверг и снижаются на 0,2% на предварительных торгах в пятницу.

Paramount Global Skydance
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