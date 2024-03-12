Инвесткомпания Apollo заинтересовалась покупкой Paramount

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Apollo Global Management недавно обратилась в специальный комитет Paramount Global по вопросу возможной покупки всей компании или ее отдельных активов, сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники.

Вместе с тем консорциум во главе с компанией Skydance Media Дэвида Эллисона, сына миллиардера Ларри Эллисона, рассматривает возможность подачи заявки на приобретение материнской компании Paramount - National Amusements. В консорциум также входят фонды прямых инвестиций KKR и RedBird Capital Partners. National Amusements контролирует 77% голосующих акций Paramount и имеет финансовую долю в ней в 10%.

Apollo, в свою очередь, рассматривает сделку только с самой Paramount, пишет Axios.

СМИ ранее также сообщали об интересе к Paramount со стороны Warner Bros. Discovery и Allen Media Group, однако в феврале стало известно о выходе Warner Bros. из переговоров о покупке конкурента.

Голосующие акции Paramount дешевеют на 1,2% на торгах во вторник, неголосующие дорожают на 0,6%.