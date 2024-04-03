Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Росстат отметил сокращение производства яиц в феврале на 1,7%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России в феврале производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, хозяйства населения) составило 3,3 млрд штук, что на 1,7% меньше, чем в феврале 2023 года, сообщил Росстат.

По сравнению с январем этого года производство снизилось на 9,2%, за два месяца - на 1,8%, до 7 млрд штук.

В сельхозорганизациях поголовье птицы на конец февраля было на 1,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. От каждой курицы-несушки было получено по 51 яйцу, что соответствует показателю двух месяцев прошлого года.

Росстат также сообщил, что производство молока в хозяйствах всех категорий в феврале составило 2,4 млн тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее, и на 1,5% выше показателя января этого года. За два месяца производство выросло на 2,7%, до 4,7 млн тонн.

Производство скота и птицы (в живом весе на убой) в минувшем месяце в годовом выражении выросло на 5,4%, до 1,3 млн тонн. По сравнению с январем этого года рост составил 1,8%, за два месяца - на 3,1%, до 2,5 млн тонн.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Росстат оценил инфляцию за неделю с 26 марта по 1 апреля в 0,1%

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Цены на золото вновь достигли рекорда

Цены на золото вновь достигли рекорда

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать просроченный долг

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });