Росстат отметил сокращение производства яиц в феврале на 1,7%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России в феврале производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, хозяйства населения) составило 3,3 млрд штук, что на 1,7% меньше, чем в феврале 2023 года, сообщил Росстат.

По сравнению с январем этого года производство снизилось на 9,2%, за два месяца - на 1,8%, до 7 млрд штук.

В сельхозорганизациях поголовье птицы на конец февраля было на 1,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. От каждой курицы-несушки было получено по 51 яйцу, что соответствует показателю двух месяцев прошлого года.

Росстат также сообщил, что производство молока в хозяйствах всех категорий в феврале составило 2,4 млн тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее, и на 1,5% выше показателя января этого года. За два месяца производство выросло на 2,7%, до 4,7 млн тонн.

Производство скота и птицы (в живом весе на убой) в минувшем месяце в годовом выражении выросло на 5,4%, до 1,3 млн тонн. По сравнению с январем этого года рост составил 1,8%, за два месяца - на 3,1%, до 2,5 млн тонн.