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Главный строительный подрядчик "Газпрома" заплатил windfall tax в 3,9 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главный строительный подрядчик "Газпрома" АО "Газстройпром" в 2023 году заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 3,92 млрд рублей, сообщила компания.

"С 1 января 2024 года Федеральным законом № 414-ФЗ от 04.08.2023 устанавливается налог на сверхприбыль. Данный налог коснется крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей (до уплаты налогов). АО "Газстройпром" подпадает под действие этого закона. Проведена досрочная уплата налога в размере 3 млрд 920 млн руб. в 2023 году", - комментирует ГСП в бухгалтерской отчетности.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно было уплатить не позднее 28 января 2024 года.

Сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г (что и сделали практически все компании).

"Газстройпром" был создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". Позднее в состав группы вошли "Стройгазмонтаж", "СтройТрансНефтеГаз" и "Газпром автоматизация".

В 2023 году АО "Газстройпром" получило 963 млрд рублей выручки (-18%) и 8,882 млрд рублей чистой прибыли (два года до того были убытки в десятки млрд рублей).

Газпром Газстройпром Стройгазмонтаж
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