"Делимобиль" в 2023 году нарастил выручку на 33%, EBITDA - на 60%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", в 2023 году нарастило выручку на 33% - до 20,9 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA компании по итогам года увеличилась на 60% - до 6,4 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 31% против 26% в 2022 году.

Драйвером роста выручки "Делимобиля" стали расширение автопарка, привлечение новых пользователей и рост потребления каршеринговых услуг.

Размер автопарка "Делимобиля" за год вырос на 34% - до 26,6 тыс. автомобилей на конец 2023 года.

Количество регистраций новых пользователей выросло на 14% год к году, тогда как среднемесячная активная аудитория сервиса показала рост на 7%.

Увеличение EBITDA произошло вслед за ростом выручки, а также в связи с реализацией мероприятий по сокращению расходов и росту эффективности ключевых операций.

Себестоимость продаж (включает обслуживание и ремонт авто, страховку, топливо и другие расходы на содержание автомобилей) в 2023 году выросла на 25% - до 13,4 млрд рублей - вследствие роста автопарка.

Чистая прибыль "Делимобиля" по итогам 2023 года увеличилась в 2,4 раза, до 1,9 млрд рублей, на фоне роста объемов бизнеса и эффективности компании.

Чистый долг увеличился на 43% - до 21,4 млрд рублей. Соотношение чистый/EBITDA на конец 2023 года составило 3,3х против 3,7х на конец 2022 года.