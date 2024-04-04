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Levi's получила квартальную скорректированную прибыль выше ожиданий

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. завершил первый финансовый квартал с чистым убытком, при этом выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Чистый убыток компании за три месяца, завершившихся 25 февраля, составил $10,6 млн, или 3 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $114,7 млн, или 29 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее. На показатель негативно повлияли расходы на реструктуризацию в размере $131,6 млн.

Без учета разовых факторов Levi's завершила период с прибылью в размере 26 центов на бумагу против 34 центов в первом квартале предыдущего финансового года.

Выручка компании снизилась на 8% и составила $1,56 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 21 цента на акцию при выручке в $1,55 млрд.

Levi's также подтвердила прогноз роста выручки на текущий фингод в диапазоне 1-3% и улучшила ожидания в отношении скорректированной прибыли до $1,17-1,27 с $1,15-1,25 на акцию.

Акции компании по итогам дополнительных торгов в Нью-Йорке в среду подорожали на 8,3% после публикации отчетности.

Levi's Levi Strauss & Co США
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