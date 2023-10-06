Levi Strauss сократила чистую прибыль в III финансовом квартале в 18 раз

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 18 раз на фоне слабого оптового спроса, при этом скорректированная прибыль оказались чуть лучше прогнозов рынка, а выручка их не оправдала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 27 августа, составила $9,6 млн, или почти 2 цента в расчете на акцию, по сравнению со $172,9 млн, или 43 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее. На показатель также негативно повлияли расходы на обесценение в связи с покупкой бренда Beyond Yoga в размере $90,2 млн.

Скорректированная прибыль составила 28 центов на бумагу против 40 центов в третьем квартале минувшего финансового года.

Выручка компании почти не изменилась и составила $1,51 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 27 центов на акцию при выручке в $1,54 млрд.

Levi's также ухудшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает рост выручки на 0-1% вместо ожидавшихся ранее 1,5-2,5% и скорректированную прибыль на уровне нижней границы прежнего прогнозного диапазона в $1,1-1,2 на акцию.

Акции Levi's в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в четверг подешевели на 1,2%.