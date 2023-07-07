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Levi Strauss завершила II финквартал с чистым убытком и ухудшила прогноз на год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. сократил выручку во втором финансовом квартале и завершил его с чистым убытком, при этом скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за три месяца, завершившихся 28 мая, составил $1,6 млрд, или почти 0 центов в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $49,7 млн, или 12 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

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Скорректированная прибыль составила 4 цента на бумагу против 29 центов во втором квартале минувшего финансового года.

Выручка сократилась до $1,34 млрд с $1,47 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 3 центов на акцию при выручке в $1,34 млрд.

Levi's также ухудшила прогноз на текущий фингод и теперь ожидает рост выручки на 1,5-2,5% вместо ожидавшихся ранее 1,5-3% и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $1,1-1,2, а не $1,3-1,4.

Акции Levi's в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в четверг подешевели на 6,2%. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 13,3%, до $5,6 млрд.

Levi Strauss Levi's
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