Потенциал экспорта продукции АПК РФ в Индию к 2030 году оценили более чем в $2 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта продукции российского АПК в Индию к 2030 году центр "Агроэкспорт" оценивает в более $2 млрд.

Как заявил на онлайн-конференции "Повышение конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии" руководитель центра Дмитрий Краснов, совокупный потенциал экспорта наиболее перспективных продуктов к 2030 году составляет более $2 млрд.

"Это в два раза превышает экспорт 2023 года. И в случае срабатывания ряда благоприятных факторов, в том числе и изменение тенденций с точки зрения цен на основные продукты на мировом рынке, и увеличение нашей доли присутствия по масложировой продукции, и снятие тарифных барьеров, эта цифра может быть существенно выше", - сказал он.

Краснов сообщил, что экспорт продукции российского АПК в Индию за последние три года увеличился в 3,5 раза и в 2023 году превысил $1 млрд. Основные товарные позиции – подсолнечное и соевое масло, чечевица, горох. В частности, поставки подсолнечного масла в натуральном выражении выросли почти в два раза, соевого – в три раза.

По его словам, пока из-за высоких таможенных барьеров работать на рынке Индии сложно. "Пошлина на сырьевую продукцию находится на достаточно комфортном уровне и это позволяет наращивать экспорт сырых масложировых продуктов. В то же время пошлины на готовую продукцию находятся практически на заградительном уровне", - сказал он.

В то же время, как подчеркнул Краснов, Индия является одним из перспективных рынков для продукции российского АПК. Для реализации имеющихся возможностей "Агроэкспорт" вместе с экспертами и бизнесом разработал концепцию "Повышение конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии".

С 2018 по 2022 годы среднегодовой рост импорта агропродукции в Индию составлял почти 15%, в 2022 году поставки достигли $34 млрд.