Экспорт продукции АПК из РФ в Индонезию в 2023 г. вырос в шесть раз, до $283 млн

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала в Индонезию продукции АПК на $283 млн, что в шесть раз больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки увеличились в 22 раза, до более 1,1 млн тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Значительный рост показателей обусловил экспорт пшеницы, возобновившийся в мае 2023 года после 2,5-летнего перерыва. С мая по декабрь в Индонезию отгружено 1,06 млн тонн пшеницы на $257 млн.

"В прошлом сезоне Индонезия вернулась в пул импортеров российской пшеницы и в текущем сезоне занимает шестое место. Сейчас Индонезия покупает как пшеницу с протеином 12,5%, так и 11,5%, и Россия предлагает самые конкурентоспособные цены по этим позициям", - говорится в сообщении аналитического центра "Русагротранса", которое приводит "Агроэкспорт".

В свою очередь, для Индонезии РФ в текущем сезоне является вторым поставщиком пшеницы после Австралии. "В целом Индонезия входит в тройку крупнейших мировых импортеров пшеницы наряду с Китаем и Египтом. В настоящее время потребности страны достигают 10,5-11 млн тонн и будут только расти, при этом в Индонезии пшеница практически не выращивается. Россия вполне способна теснить конкурентов на индонезийском рынке и далее", - уверены в аналитическом центре.

Индонезия также входит в топ-3 ведущих покупателей проса из РФ - более 18 тыс. тонн на $6,8 млн в 2023 году. Кроме того, эта страна является вторым импортером российского кориандра после Индии. В 2023 году на индонезийский рынок его было отгружено более 15 тыс. тонн на $8,7 млн.

РФ в прошлом году также экспортировала в Индонезию 2,5 тыс. тонн мороженой рыбы на $9,9 млн. Основной объем пришелся на мороженую треску.

"Индонезия является крупным экспортером рыбы и морепродуктов, но импортирует из России те виды водных биоресурсов, которые не добывает сама - тихоокеанскую треску, нерку, горбушу, осетровую икру. Несмотря на то, что доля российских поставок в индонезийском рыбном импорте не превышает 5% в весе и деньгах, РФ занимает 6-7-е место среди поставщиков рыбы и морепродуктов в эту страну", - заявил председатель Рыбного союза Александр Панин, которого цитирует "Агроэкспорт".

По его словам, в 2023 году индонезийцы также закупили более 100 кг российской осетровой икры. "На горизонте 3-5 лет, при условии проведения маркетинговой кампании, шансы найти своего покупателя в Индонезии имеет основной промысловый ресурс РФ - российский минтай и продукция из него", - считает Панин.

По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году РФ может нарастить поставки продукции АПК в Индонезию до более $650 млн. В число перспективных товаров, помимо зерна и рыбы, также входят мясная и молочная продукция, для которых индонезийский рынок пока закрыт.