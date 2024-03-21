РФ в 2023 году нарастила экспорт сельхозпродукции в Китай почти в 2 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала в Китай 5,4 млн тонн подконтрольной продукции АПК против 2,87 млн тонн в 2022 году. Об этом /сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной на круглом столе в комитете Госдумы по аграрным вопросам в четверг.

Как сообщил на мероприятии замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, "с 2014 года, по сути, в 11 раз увеличился экспорт, уже это 5,4 млн тонн по прошлому году". "Рассчитываю, что в этом году мы подрастем еще кратно, потому что в конце прошлого года был подписан с китайцами протокол по поставкам кукурузы", - сказал он, отметив, что "сельхозпроизводителям нужно ориентироваться на это".

При этом Кармазин уточнил, что у КНР основополагающее требование любого подписанного протокола по любой культуре – регистрация поставщиков в информсистеме CIFER. В настоящее время в ней зарегистрировано почти 1,5 тыс. российских предприятий, это количество постоянно увеличивается.

Как заявил Кармазин, в качестве стратегической задачи работы с Китаем Россельхознадзор рассматривает открытие его рынков для поставок из РФ озимой пшеницы (в настоящее время возможен экспорт только яровой пшеницы), а также озимого и ярового рапса со всей территории РФ, а не только из Сибири.

Замруководителя Россельхознадзора также сообщил, что география экспорта российской продукции растениеводства в настоящее время включает 122 страны, продукции животноводства – 114 стран. "Основное смещение вектора развития по экспорту – это Азия. И в том числе Китай. Но вместе с тем мы значительно увеличили поставки в Бразилию, Танзанию, Йемен, Бангладеш, Тунис и т.д. Кроме того, наши партнеры по ЕАЭС, конечно, берут львиную часть нашей продукции", - уточнил он.

Как сообщалось, в 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,6 млрд в 2022 году.