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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Минсельхоз ждет роста экспорта сельхозпродукции во Вьетнам в 4 раза к 2030 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз России рассматривает Вьетнам как возможную площадку для наращивания экспорта продукции АПК в государства Юго-Восточной Азии. Поставки на вьетнамский рынок к 2030 году по сравнению с 2023 годом могут вырасти более чем в 4 раза, сообщает пресс-служба ведомства.

"В текущих геополитических условиях Вьетнам может стать значимой площадкой для наращивания поставок российской продукции АПК не только на внутренний рынок страны, но и на рынки государств Юго-Восточной Азии благодаря своему географическому положению и экономической роли в регионе", - заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на встрече с послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем в Москве.

По данным Минсельхоза, товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Вьетнамом ежегодно растет. В 2023 году российский экспорт увеличился на 32%, основными статьями являются зерновые, ракообразные и свинина.

В то же время, как отметил Левин, потенциал для наращивания экспорта большой. "К 2030 году экспорт может вырасти более чем в 4 раза, благодаря увеличению поставок зерновых, свинины и рыбной продукции", - сказал он.

Замминистра напомнил, что Россия получила возможность поставлять все виды животноводческой и растениеводческой продукции на рынок Вьетнама. Работа по взаимному расширению списков компаний-экспортеров на рынки обеих стран продолжается. При этом он подчеркнул, что большое значение в укреплении и развитии торговых отношений имеет взаимодействие компетентных служб двух стран, которые отвечают за обеспечение доступа и безопасности поставляемой продукции.

Минсельхоз Вьетнам Сергей Левин
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