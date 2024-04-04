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Хлебобулочный бизнес "Макфы" в 2023 году снизил чистую прибыль вдвое

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Смак" (Свердловская область, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 88,7 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем в 2022 году, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка при этом увеличилась на 25% и составила 6,68 млрд рублей.

В частности, за счет производства хлебобулочных изделий компания получила 5,32 млрд рублей выручки (произведено почти 54,9 тыс. тонн), кондитерской продукции - 1,1 млрд рублей (произведено 875 тонн), говорится в пояснении к отчетности.

"В сравнении с 2022 годом реализация хлебобулочных изделий в отчетный период увеличилась на 18,7% в натуральном выражении и на 23,5% в стоимостном", - уточняет "Смак".

В финотчете говорится, что себестоимость продаж "Смака" выросла на 20% и составила 4,25 млрд рублей, в итоге валовая прибыль увеличилась на 34,6% - до 2,43 млрд рублей.

При этом на 37,1% выросли коммерческие расходы - до 1,42 млрд рублей. Прочие доходы упали в 3,9 раза - до 99,28 млн рублей.

Основные финпоказатели АО "Смак" (в тыс. рублей):

Показатели 2023г 2022г Динамика
Выручка 6 682 487 5 347 812 +25%
Себестоимость продаж 4 254 615 3 544 036 +20%
Валовая прибыль 2 427 872 1 803 776 +34,6%
Прибыль от продаж 480 640 349 960 +37,3%
Прибыль до налогообложения 161 456 279 623 -42,3%
Чистая прибыль 88 743 207 332 -2,3 раза

Кредиторская задолженность компании за 2023 год выросла с 394,12 млн до 521,84 млн рублей, дебиторская - с 376,33 млн до 654,14 млн рублей.

Как указано в пояснении к отечности, конечным бенефициаром "Смака" на 31 декабря 2023 года являлась Наталья Юревич (косвенное участие в АО - 90,9998%).

"Смак" имеет две производственные площадки в Екатеринбурге, а также кондитерскую фабрику в городе Раменское (Московская область). Хлеб и хлебобулочные изделия поставляются в Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В группу "Макфа" (один из крупнейших производителей макаронных изделий, круп и муки в РФ) "Смак" входит с 2000 года.

"Смак", наряду с "Макфой" и еще более чем 30 юрлицами, является ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ их акций, долей и имущества. Надзорное ведомство связывает свои требования с коррупционным происхождением бизнеса "Макфы" и связанных с ней предприятий.

Ответчиками по иску также являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Макфа Смак
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