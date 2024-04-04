Хлебобулочный бизнес "Макфы" в 2023 году снизил чистую прибыль вдвое
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Смак" (Свердловская область, входит в структуру производителя макаронных изделий "Макфа") в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 88,7 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем в 2022 году, говорится в финансовой отчетности компании.
Выручка при этом увеличилась на 25% и составила 6,68 млрд рублей.
В частности, за счет производства хлебобулочных изделий компания получила 5,32 млрд рублей выручки (произведено почти 54,9 тыс. тонн), кондитерской продукции - 1,1 млрд рублей (произведено 875 тонн), говорится в пояснении к отчетности.
"В сравнении с 2022 годом реализация хлебобулочных изделий в отчетный период увеличилась на 18,7% в натуральном выражении и на 23,5% в стоимостном", - уточняет "Смак".
В финотчете говорится, что себестоимость продаж "Смака" выросла на 20% и составила 4,25 млрд рублей, в итоге валовая прибыль увеличилась на 34,6% - до 2,43 млрд рублей.
При этом на 37,1% выросли коммерческие расходы - до 1,42 млрд рублей. Прочие доходы упали в 3,9 раза - до 99,28 млн рублей.
Основные финпоказатели АО "Смак" (в тыс. рублей):
|Показатели
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|6 682 487
|5 347 812
|+25%
|Себестоимость продаж
|4 254 615
|3 544 036
|+20%
|Валовая прибыль
|2 427 872
|1 803 776
|+34,6%
|Прибыль от продаж
|480 640
|349 960
|+37,3%
|Прибыль до налогообложения
|161 456
|279 623
|-42,3%
|Чистая прибыль
|88 743
|207 332
|-2,3 раза
Кредиторская задолженность компании за 2023 год выросла с 394,12 млн до 521,84 млн рублей, дебиторская - с 376,33 млн до 654,14 млн рублей.
Как указано в пояснении к отечности, конечным бенефициаром "Смака" на 31 декабря 2023 года являлась Наталья Юревич (косвенное участие в АО - 90,9998%).
"Смак" имеет две производственные площадки в Екатеринбурге, а также кондитерскую фабрику в городе Раменское (Московская область). Хлеб и хлебобулочные изделия поставляются в Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
В группу "Макфа" (один из крупнейших производителей макаронных изделий, круп и муки в РФ) "Смак" входит с 2000 года.
"Смак", наряду с "Макфой" и еще более чем 30 юрлицами, является ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ их акций, долей и имущества. Надзорное ведомство связывает свои требования с коррупционным происхождением бизнеса "Макфы" и связанных с ней предприятий.
Ответчиками по иску также являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.