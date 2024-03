Генпрокуратура РФ подала иск к "Макфе" и ряду ее компаний

Фото: URA.RU/TASS

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора РФ подал в Центральный районный суд Челябинска иск к АО "Макфа", крупному российскому производителю макаронных изделий, муки и круп, аффилированным с обществом компаниям, а также ряду физических лиц, говорится в материалах на сайте райсуда.

Суть иска не раскрывается. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в их числе АО "СМАК", ООО "Управляющая компания "Агромакфа", ООО "Управляющая компания "М-Групп", ООО "Управляющая компания "Содействие", АО "Новая пятилетка", АО "Первый хлебокомбинат", ООО "Арком", ООО "Арктика-Сервис", ООО "Информационная компания "Медиа-Центр", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Новая планета", ООО "Отельстрой", ООО "Проспект", ООО "Просторы", ООО "Рамкон", ООО "Родник", ООО "Темп Автотех", ООО "Темп Интерсервис", ОАО "Челябинскоблгаз", ООО "Универсальный магазин "Школьник", ООО "Урал-Медиа", ООО "Экспресс-Карго", ООО "Эмитент-Консалтинг". Кроме того, ответчиками является ряд оффшорных компаний - "MGC International B.V." (Нидерланды), кипрские Arkoketi LTD, Zacostal LTD, Korfinia LTD, Markoul LTD, Stouvari LTD, Sula Granti LTD.

Также ответчиками выступают 13 физических лиц: Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Вадим и Ирина Белоусовы, генеральный директор ООО "Управляющая компания "М-Групп" Юлия Иванова, Наталья Петрашева, владелец ООО "Управляющая компания "М-Групп" Марина Савранская, гендиректор АО "СМАК" Владилен Фуфаров, а также Максим, Николай и Валерия Чигинцевы.

"Макфа" не комментирует ситуацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.