Globaltrans сменила совет директоров после редомициляции и смены собственника

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC на заседании в четверг избрало новый состав совета директоров в количестве 13 человек, сообщила компания.

В его состав вошли: Абдулла Белобида, Абдултайаб Бахрейнвала, Альбина Амангельдинова, Александр Сторожев, Антон Газизов, Джафар Борхан, Джоуслин Хайраллах, Кайрат Итемгенов, Руслан Изатов, Стефан Хенрих, Вячеслав Станиславский, Ержан Ниязалиев и Юсеф Абу Лабан.

Ранее в марте Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. В январе у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

В начале года у компании сменился владелец, основным акционером Globaltrans (26,7% акций) выступает инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, 11,5% – у Marigold Investments Ltd (бенефициаром является сооснователь Globaltrans Андрей Филатов), 5,1% – у Litten Investments Ltd (бенефициар – неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans Александр Елисеев), 0,9% – у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары – сооснователи Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев), 0,1% – под контролем директоров и менеджмента, 55,7% – free float.