Дефицит бюджета РФ в январе-феврале снизился г/г в 1,6 раза до 1,474 трлн руб., или 0,8% ВВП

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,474 трлн рублей, или 0,8% ВВП, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (2,379 трлн рублей, или 1,4% ВВП), сообщается в пресс-релизе Минфина.

Доходы бюджета в январе-феврале текущего года составили 5,025 трлн рублей, что на 59% больше показателя в январе-феврале 2023 года (3,164 трлн рублей).

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,405 трлн рублей, они увеличились на 55% по сравнению с пониженным уровнем поступлений в аналогичном периоде прошлого года.

Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера – в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов, отмечает Минфин.

В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-февраля 2024 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете. Нефтегазовые доходы составили 1,621 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 71%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый объём. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Расходы федерального бюджета в январе-феврале 2024 года составили 6,499 трлн рублей, превысив уровень предыдущего года (5,543 трлн рублей) на 17%.

Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Ранее сообщалось, что, по данным Федерального казначейства, в январе федеральный бюджет исполнен с дефицитом 124 млрд рублей при доходах 2,397 трлн рублей и расходах 2,521 трлн рублей.

Следовательно, в феврале дефицит бюджета составил 1,350 трлн рублей, в 11 раз превысив январский. Это обусловлено увеличением бюджетных расходов в феврале по сравнению с январем на 58% до 3 трлн 978 млрд рублей при росте доходов лишь на 10% до 2,628 трлн рублей.