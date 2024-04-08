"Софтлайн" завершил передачу банку "Синара" 3,8% своих акций

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" завершило сделку передачи 3,8% своих акций private equity подразделению банка "Синара", сообщила компания.

Этот пакет передало ООО "Софтлайн Проекты" ("дочка" "Софтлайна"), которое, в свою очередь" получило их от ООО "Аталайя", основного акционера "Софтлайна".

Суммарно "Синара" теперь владеет более 7% акций "Софтлайна", уточнил гендиректор IT-компании Владимир Лавров.

В рамках последней сделки подразделение банка "Синара" приняло на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций компании. В частности, течение года банк не может продать более 10% принадлежащего ему пакета, двух лет - более 25%, трех лет - более 50%.

В сообщении отмечается, что "Софтлайн" направит полученные в рамках сделки средства на финансирование перспективных проектов, в том числе финансирование новых приобретений.