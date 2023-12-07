Цена размещения в рамках SPO "Софтлайна" составила 140 рублей за акцию

Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" в ходе SPO разместило акции по цене 140 рублей за бумагу, сообщила компания.

Итоговая цена размещения соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона, объявленного 29 ноября (140-149,84 рубля за одну акцию).

В рамках SPO компания приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов суммарно в объеме 4 млн акций. При этом доля акций в свободном обращении выросла до 17%.

Компания также достигла принципиальной договоренности о приобретении не менее 20 млн акций, в настоящий момент принадлежащих ООО "Софтлайн Проекты" ("дочка" "Софтлайна"), институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

"Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении.

Сделка предусматривает lock-up в 180 дней с даты завершения SPO для "Софтлайна" и его "дочки", за исключением случаев отчуждения акций в пользу институционального инвестора, который в таком случае принимает на себя вышеобозначенные ограничения по отчуждению.

Акции для размещения предоставлены в качестве займа основным акционером ПАО "Софтлайн" - ООО "Аталайя" (на 17 октября его доля составляла 82,1%) - в пользу ООО "Софтлайн Проекты"; по итогам проводимой сейчас допэмиссии акций компании заем будет погашен дополнительно размещенными бумагами.

Инвесторы, принявшие участие в SPO, получили право через 6 месяцев дополнительно приобрести 10 акций по той же цене в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Для этого была объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих ООО "Софтлайн Проекты". Акции для выполнения обязательств по оферте также предоставлены в заем ООО "Аталайя" в пользу ООО "Софтлайн Проекты".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией " Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Головной офис компании находится в Москве. В конце сентября на "Мосбирже" начались торги акциями "Софтлайна".