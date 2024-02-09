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Акционеры "Софтлайна" 15 апреля досрочно переизберут совет директоров

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Софтлайн" на внеочередном собрании 15 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании его в новом составе, говорится в сообщении компании.

Собрание состоится в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 15 апреля. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 20 февраля 2024 года.

Предложения по кандидатам будут приниматься до 15 марта.

Нынешний состав совета директоров был сформирован в июне 2023 года единственным на тот момент акционером "Софтлайна" - ООО "Аталайя". Возглавляет его управляющий директор Google на развивающихся рынках региона ЕМЕA Юлия Соловьева. В него также вошли: экс-глава Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии, бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов; бывший вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России Борис Щербаков; бывший глобальный директор по операционной деятельности TerraLink Group, член совета директоров девелопера "Эталон" Виталий Пыльцов

Также в совет директоров были избраны гендиректор ГК Softline Владимир Лавров, финансовый директор компании Артем Тараканов, директор юридического управления Владимир Разуваев, вице-президенты Елена Волотовская и Тагир Яппаров (в июле 2023 года выбыл из состава совета по собственному заявлению).

Ранее 9 февраля было объявлено об изменениях в составе акционеров компании. Так, ООО "Аталайя" (основной акционер) передало private equity подразделению банка "Синара" 3,6% капитала ПАО "Софтлайн", а также договорилось о передаче еще 6% независимой инвестиционной компании (ее название не уточняется). Неназванный инвестор уже является владельцем акций "Софтлайна", в результате сделки его доля увеличится до 9,4%.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Головной офис компании находится в Москве. В конце сентября на "Мосбирже"начались торги акциями "Софтлайна". По итогам SPO, проведенного в декабре 2023 года, free float составляет 17%.

Softline Софтлайн Аталайя
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