Акционеры "Русагро" согласились не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Русагро" на годовом собрании в пятницу утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщает головная структура группы - Ros Agro (зарегистрирована на Кипре).

Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу.

Компания намерена вернуться к вопросу о выплате дивидендов после завершения редомициляции на острове Русский.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro PLC, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании.

В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. С марта 2023 года акции торгуются на Казахстанской международной бирже.

Согласно отчетности компании за 2023 год, нераспределенная прибыль, по данным на 31 декабря 2023 года, составила 173,345 млрд рублей против 126,844 млрд годом ранее.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов России. Она занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% (на 157 тысяч тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тысячи тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тысяч га.

Уставный капитал компании разделен на 27 млн 333 тыс. 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.