"Русагро" готовится к подаче документов на Кипре для запуска редомициляции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" (головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре) продолжает подготовку к смене юрисдикции.

"Мы продолжаем заниматься редомициляционным проектом. Мы находится в процессе подготовки подачи документов в регулирующие органы Кипра для того, чтобы редомициляция запустилась. Как только у нас будут конкретные новости, мы тут же всем своевременно пресс-релизом сообщим", - заявил на телеконференции финансовый директор компании Александр Тарасов.

Он не стал прогнозировать сроки этого процесса, отметив, что "сроки могут быть разными".

В августе на такой же конференции Тарасов говорил, что процесс идет несколько медленнее, чем ожидалось.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro PLC, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании.

В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. С марта этого года акции торгуются на Казахстанской международной бирже.

"Русагро"- крупный российский производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году и привлекла $330 млн, в апреле 2016 года - SPO объемом $250 млн. В 2014 году ее GDR были допущены к торгам на Московской бирже. Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%. Экс-гендиректор компании Максим Басов владеет 8%.

Выручка компании за 9 месяцев этого года снизилась до 178,2 млрд рублей со 182 млрд рублей годом ранее, скорректированный показатель EBITDA - до 30,6 млрд рублей с 35,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - до 17% с 19% соответственно. Чистая прибыль выросла до 38,5 млрд рублей с 2,2 млрд рублей год назад. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль в 14,8 раза, до 25,3 млрд рублей, скорректированную EBITDA - в 2,7 раза, до 15 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - до 21% с 10% ранее. Выручка увеличилась на 31%, до 71,7 млрд рублей.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в России (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).