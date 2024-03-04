"Русагро" подала документы на Кипре для запуска редомициляции на остров Русский

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" (головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре) подала документы в регулирующие органы Кипра для запуска редомициляции на о. Русский, сообщил директор по корпоративному развитию ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции в понедельник

"Мы докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрским регуляторам на получение лицензии на проведение действий по редомицеляции. Мы пока не получили соответствующее разрешение, ждем", - сказал он.

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