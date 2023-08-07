В "Русагро" оценили редомициляцию компании как более медленную, чем рассчитывалось

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Редомициляция "Русагро" идет несколько медленнее, чем рассчитывалось, сообщил CFO группы Александр Тарасов на конференции по итогам второго квартала этого года.

"Мы занимаемся этим проектом (редомициляцией - ИФ) активно, он идет несколько медленнее, чем рассчитывалось. В целом рассчитываем, что компания редомициляцию сделает", - сказал он.

"По срокам - я не хочу ложных ожиданий создавать. Как только у нас будут первые позитивные новости, мы сможет всем инвесторам их озвучить", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какими могут быть дивиденды после проведения редомициляции, Тарасов сказал, что компания не меняла дивидендную политику, "в рамках которой 50% от чистой прибыли должно быть направлено на дивиденды". "Если никакого форс-мажора не будет, и мы восстановим доступ всех инвесторов к получению дивидендов - это примерно то, на что стоит ориентироваться", - сказал он.

Как сообщалось, в марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписок Ros Agro PLC, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании.

В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. С марта этого года акции торгуются на Казахстанской международной бирже.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году и привлекла $330 млн, в апреле 2016 года - SPO объемом $250 млн. В 2014 году ее GDR были допущены к торгам на Московской бирже. Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%. Экс-гендиректор компании Максим Басов владеет 8%.

Выручка компании в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

В первом полугодии этого года чистая прибыль ГК выросла до 13,2 млрд рублей с 470 млн рублей за аналогичный период прошлого года, выручка сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей (на 16%) соответственно. Скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15% с 23%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 674 тыс. га. Наибольшие площади расположены в Белгородской области - 306 тыс. га. В Тамбовской области - 165 тыс. га, в Приморском крае - 97 тыс. га.