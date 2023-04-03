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Акционеры "Русагро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ГК "Русагро" на годовом собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщает компания.

Как сообщалось, дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Компания платила дивиденды дважды в год – по итогам первого полугодия и финальные за год. В 2021 году финальные дивиденды компания не платила, промежуточные составили $119,7 млн. В конце февраля 2022 года совет директоров "Русагро" утвердил выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере $137,2 млн ($5,1 на акцию или $1,02 на GDR). Но в марте компания приняла решение не платить дивиденды из-за неопределенности "в связи с текущей ситуацией в отношении России и Украины".

В то же время, как сообщал финансовый директор компании Александр Тарасов в ходе телефонной конференции в начале марта, "Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов, это стратегическая цель компании. Позиция по выплате дивидендов будет принята после решения о редомициляции компании (Ros Agro PLC зарегистрирована на Кипре).

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В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписок Ros Agro PLC, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании.

В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, а также возможность размещения бумаг на другой международной площадке. Решение об этом будет вправе принимать совет директоров.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Компания провела IPO на LSE в 2011 году и привлекла $330 млн, в апреле 2016 года – SPO объемом $250 млн. В 2014 году ее GDR были допущены к торгам на "Московской бирже". Крупнейшим акционером "Русагро" является Granada Capital CY Limited семьи Вадима Мошковича с долей 49%. Экс-гендиректор компании Максим Басов владеет 8%.

Выручка компании в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю – на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% – в производстве кускового сахара (1-е место), 6% – в производстве товарной свинины (4-е место), 13% – подсолнечного масла (1-е место), 52% – маргарина (1-е место).

Русагро
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