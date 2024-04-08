Новак 10 апреля проведет очередное совещание по рынку нефтепродуктов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 10 апреля проведет очередное совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с ситуацией, и подтвердили в аппарате Новака.

В понедельник биржевые цены на все виды нефтепродуктов продолжили снижаться.

Понижательная тенденция началась в конце минувшей недели, до этого несколько дней подряд биржевая стоимость на топливо быстро росла. Собеседники "Интерфакса" отмечают, что одним из факторов текущей коррекции биржевых цен стало улучшение железнодорожных поставок топлива по стране.

Ранее в РЖД заявили, что железная дорога оперативно адаптировалась к изменению логистики доставки нефтяных грузов после введения запрета на экспорт отдельных видов топлива (с 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина). Замглавы РЖД Алексей Шило сообщил в минувшую пятницу, что нефтепродукты подняты в 3-ю очередь приоритета временных правил перевозок. Согласно предоставленным Минэнерго параметрам, в месяц нужно будет обеспечивать транспортировку железной дорогой порядка 15 млн тонн нефтепродуктов, добавил он.

На одном из последних топливных совещаний Новак поручил нефтяным компаниям совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и растущим весенним спросом. Источники "Интерфакса" говорили, что РЖД объявили особый режим работы, призванный обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов по стране.

Кроме того, нефтяным компаниям поручено отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок.

Как говорится в протоколе совещания, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", нефтяным компаниям Новак рекомендовал, в частности, максимизировать поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок с целью полного удовлетворения его потребностей, в том числе за счет сокращения экспортных поставок.

По данным Минэнерго, запасы бензинов и дизельного топлива остаются стабильно высокими. Представители нефтяных компаний отметили улучшение ситуации с вывозом топлива с НПЗ со стороны РЖД.

Новак также поручал Минэнерго, ФАС и Минсельхозу проанализировать цены посредников при продаже дизеля аграриям в различных регионах с целью сохранения условий поставок на стабильном уровне.