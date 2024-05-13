Новак призвал не допустить затоваривания НПЗ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Топливный рынок России стабилен, важно не допустить затоваривания НПЗ; снижения требований к качеству топлива на данный момент не требуется, заявил в Госдуме кандидат на пост вице-премьера Александр Новак.

Комментируя вопрос о возможности снижения требований к качеству бензина, разрешенного к обороту на внутреннем рынке, он сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день - благодаря превентивным мерам правительства о запрете экспорта бензинов, повышении приоритетности ж/д-перевозок нефтепродуктов. Ситуация стабильная, наша экономика, предприятия, население обеспечены нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день важно не допустить затоваривания НПЗ, мы будем внимательно следить за этим".