Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Ozon станет резидентом промзоны "Энем" в Адыгее

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ozon станет резидентом первого государственного промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе Адыгеи и инвестирует в регионе около 10 млрд рублей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства.

"Ozon готов расширить свое присутствие в Адыгее, стать резидентом крупной промышленной зоны "Энем", которая создается сейчас на территории Тахтамукайского района и будет занимать площадь 200 га. Первым резидентом и будет, скорее всего, Ozon. Это около 10 млрд вложений, 2 тысячи рабочих мест", - сказал Кумпилов.

В общем республика планирует привлечь не менее 65 млрд рублей инвестиций в промпарк, запуск промзоны позволит создать более 10 тысяч рабочих мест, добавил он.

Адыгея планирует завершить строительство первого государственного промышленного парка "Энем" в Тахтамукайском районе общей стоимостью 3,25 млрд рублей к ноябрю 2024 года. Ранее строительство проекта оценивалось в 1,6 млрд рублей, финансирование предполагалось за счет средств индивидуальной программы. Затем объем инвестиций увеличился в два раза за счет других программ-источников финансирования проектов по развитию инфраструктуры.

Проект промзоны предусматривает на первом этапе создание малого парка площадью 20,4 га для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2024-2025 годах планируется расширение площади парка до 194 га. На территории парка планируется разместить от 30 до 50 хозяйствующих субъектов.

Девелоперский холдинг Romex Group (Краснодар) в октябре 2023 года ввел III очередь логистического центра для компании Ozon в Адыгее. Общая площадь логоцентра - 107 435 кв. метров. Он построен на территории индустриального парка "Ромекс-Теучежский".

Адыгея Ozon Краснодар Мурат Кумпилов Энем
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Пожар произошел в производственном цехе в башкирском Салавате

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });