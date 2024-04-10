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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Снижение цен на яйца в марте ускорилось до 2,3%, на курятину - замедлилось до 0,2%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в марте по сравнению с февралем снизились на 2,3%, мясо кур стало дешевле на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с февралем, когда яйца подешевели на 0,6%, темпы снижения цен на яйца ускорились. Снижение цен на курятину замедлилось, в феврале она подешевела на 1,2%.

По данным Росстата, с начала года цены на яйца снизились на 4,7%, на курятину - на 3,8%. В то же время в годовом выражении яйца в марте были дороже на 45,3%, мясо кур - на 27,8%.

Как сообщалось, из-за высокого роста цен на эту продукцию в прошлом году правительство приняло ряд мер по стабилизации ситуации. Так, на первое полугодие этого года была отменена пошлина на ввоз яиц, что позволит импортировать до 1,2 млрд яиц. К поставкам, в частности, активно подключились Турция и Азербайджан, наращивает экспорт и Белоруссия.

По данным Россельхознадзора, к 8 апреля эти три страны ввезли в РФ 255,9 млн яиц.

Кроме того, на 2024 год была введена квота на беспошлинный ввоз мяса птицы в объеме 140 тыс. тонн. По данным Минсельхоза, к 11 апреля импортеры получили разрешение на ввоз 7,6 тыс. тонн этого мяса. Беспошлинное мясо предназначено для промпереработки.

Росстат
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