ФАС проверит цены на куриные яйца у федеральных ритейлеров

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба продолжает изучать ценообразование на куриные яйца, уже проверила производителей и сейчас начала проверку федеральных торговых сетей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Проверки пройдут в регионах у таких ритейлеров, как "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О'Кей", Metro, "Ашан" и другие.

"Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д", - объяснила ФАС.

ФАС возбудила десять дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства, сообщал 28 февраля глава службы Максим Шаскольский.

В 2023 году яйца в России, по данным Росстата, подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию. Сейчас в Россию поставляются яйца из Азербайджана, Белоруссии, Турции.